Шестак (6 грошей) 1666 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1666 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 480 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.

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