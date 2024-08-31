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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1666 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1666 года TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1666 года TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1666 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 480 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.

Сохранность
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  • Wójcicki (3)
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1666 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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