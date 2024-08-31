Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1666 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1666 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 480 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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