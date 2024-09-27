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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1666 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1666 года TLB "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1666 года TLB "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 25 - 26,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1666 года "Литва" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3600 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1666 TLB "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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