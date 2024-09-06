Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1660 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1660 года TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1660 года TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1660 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (3)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • Janas (2)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MARCINIAK (19)
  • Monety i Medale (1)
  • Niemczyk (9)
  • Numedux (8)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (5)
  • Numision (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (6)
  • Rzeszowski DA (10)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stare Monety (7)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (25)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1660 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1660 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск