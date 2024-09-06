Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1660 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1660 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
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