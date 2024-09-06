Шестак (6 грошей) 1660 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1660 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

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