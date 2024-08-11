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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1665 года TA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1665 года TA "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1665 года TA "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 25 - 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1665 года "Портрет с обводкой" со знаком TA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2780 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1200 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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  • GGN (1)
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  • Solidus Numismatik (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - February 28, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TA "Портрет с обводкой" на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1665 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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