Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1665 года TA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 25 - 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1665
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1665 года "Портрет с обводкой" со знаком TA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2780 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1200 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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