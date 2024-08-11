Донатив 6 дукатов 1660 года IH "Гданьск". Серебро (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1660 года "Гданьск" со знаком IH. Серебро. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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