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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 6 дукатов 1660 года IH "Гданьск". Серебро (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Донатив 6 дукатов 1660 года IH "Гданьск" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 6 дукатов 1660 года IH "Гданьск" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 17,6 - 19,4 гр
  • Диаметр 42 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 6 дукатов
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1660 года "Гданьск" со знаком IH. Серебро. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (4)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (4)
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
3960 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 дукатов 1660 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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