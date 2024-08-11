Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 6 дукатов 1660 года IH "Гданьск". Серебро (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 17,6 - 19,4 гр
- Диаметр 42 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 6 дукатов
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1660 года "Гданьск" со знаком IH. Серебро. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
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- Niemczyk (4)
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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