Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 6 дукатов 1660 года IH "Гданьск". Золото (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 20,32 гр
- Диаметр 42 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 6 дукатов
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1660 года "Гданьск" со знаком IH. Золото. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
55000 $
Цена в валюте аукциона 55000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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