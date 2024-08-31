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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 6 дукатов 1660 года IH "Гданьск". Золото (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Донатив 6 дукатов 1660 года IH "Гданьск" Золото - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 6 дукатов 1660 года IH "Гданьск" Золото - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 20,32 гр
  • Диаметр 42 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 6 дукатов
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1660 года "Гданьск" со знаком IH. Золото. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
55000 $
Цена в валюте аукциона 55000 USD
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
61439 $
Цена в валюте аукциона 210000 PLN
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 6 дукатов 1660 IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 дукатов 1660 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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