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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов 1660 года h Iun "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов 1660 года h Iun "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 10 дукатов 1660 года h Iun "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 26,57 гр
  • Диаметр 49 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 10 дукатов
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1660 года "Гданьск" со знаком h Iun. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе WDA - MiM за 64000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша 10 дукатов 1660 h Iun "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 10 дукатов 1660 h Iun "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 дукатов 1660 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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