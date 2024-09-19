Донатив 10 дукатов 1660 года h Iun "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1660 года "Гданьск" со знаком h Iun. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе WDA - MiM за 64000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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