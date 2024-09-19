Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 10 дукатов 1660 года h Iun "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 26,57 гр
- Диаметр 49 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 10 дукатов
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1660 года "Гданьск" со знаком h Iun. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе WDA - MiM за 64000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
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