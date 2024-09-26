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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полдуката 1665 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полдуката 1665 года TLB "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полдуката 1665 года TLB "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полдуката
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1665 года "Литва" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1260 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 84000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6489 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
18877 $
Цена в валюте аукциона 17500 EUR
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Полдуката 1665 TLB "Литва" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полдуката 1665 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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