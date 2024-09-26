Полдуката 1665 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1665 года "Литва" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1260 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 84000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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