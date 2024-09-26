Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полдуката 1665 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1665 года "Литва" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1260 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 84000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6489 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
18877 $
Цена в валюте аукциона 17500 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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