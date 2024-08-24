Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (30 грошей) 1666 года AT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 30 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Злотовка (30 грошей)
- Год 1666
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1666 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3113 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 15 октября 2023
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