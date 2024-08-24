Злотовка (30 грошей) 1666 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1666 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3113 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность UNC (7) AU (4) XF (62) VF (58) F (3) Нет оценки (41) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (4) MS60 (1) AU53 (2) VF30 (1) Сервис NGC (8) ANACS (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (3)

DESA (3)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

GGN (4)

Heritage (1)

Janas (3)

Karbownik (1)

Katz (1)

MARCINIAK (25)

Niemczyk (15)

Numedux (8)

Numimarket (4)

Numisbalt (40)

Poznański Dom Aukcyjny (4)

Rzeszowski DA (10)

Stare Monety (1)

Stary Sklep (8)

WCN (27)

WDA - MiM (3)

Wójcicki (13)