Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (30 грошей) 1666 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1666 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1666 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1666 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3113 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • DESA (3)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (4)
  • Heritage (1)
  • Janas (3)
  • Karbownik (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (25)
  • Niemczyk (15)
  • Numedux (8)
  • Numimarket (4)
  • Numisbalt (40)
  • Poznański Dom Aukcyjny (4)
  • Rzeszowski DA (10)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (8)
  • WCN (27)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (13)
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 AT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Злотовка (30 грошей) 1666 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1666 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Злотовка (30 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск