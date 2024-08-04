Пробный 1 грош 1666 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1666 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5400 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

Сохранность VF (4)