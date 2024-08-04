Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1666 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1666 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Пробный 1 грош 1666 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 1 грош
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1666 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5400 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
  • Wójcicki (2)
Польша 1 грош 1666 AT (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1666 AT (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1501 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша 1 грош 1666 AT (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 грош 1666 AT (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1666 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1666 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск