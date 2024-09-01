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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1654 года "Надпись "24"" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полторак 1654 года "Надпись "24"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полторак 1654 года "Надпись "24"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,08 гр
  • Диаметр 18 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полторак
  • Год 1654
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1654 года "Надпись "24"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2517 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1400 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
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Польша Полторак 1654 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полторак 1654 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
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