Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1654 года "Надпись "24"" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,08 гр
- Диаметр 18 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Полторак
- Год 1654
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1654 года "Надпись "24"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2517 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1400 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
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