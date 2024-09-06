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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты 3 дуката Яна II Казимира - Польша

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3 дуката 1650

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1650 R8 0 0
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