Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (30 грошей) 1665 года AT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Numision
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 30 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Злотовка (30 грошей)
- Год 1665
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (406)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1665 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.
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