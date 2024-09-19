Злотовка (30 грошей) 1665 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1665 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.

Сохранность UNC (14) AU (8) XF (157) VF (175) F (2) Нет оценки (50) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS61 (5) MS60 (3) AU58 (3) AU53 (3) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (2) Сервис NGC (22) PCGS (1)

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