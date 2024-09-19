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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (30 грошей) 1665 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1665 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1665 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numision

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (406)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1665 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1665 AT на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Для продажи Злотовка (30 грошей) 1665 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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