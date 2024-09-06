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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1990 года MW (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,68 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 37,341,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4485 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 260 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 100 злотых 1990 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1990 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 100 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 100 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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