Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1990 года MW (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,68 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 37,341,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4485 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 260 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Где продать?
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