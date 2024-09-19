Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Каталог монет III Республики до деноминации (1990-1995)
Всего добавлено монет: 152
Каталог монет III Республика до деноминации 1990-1995
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Памятные (серебро)
Памятные (медно-никель)
Монеты III Республики до деноминации с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медно-никель - $50 0 3
Польша, III Республика до деноминации
100 злотых 1990 MW
Медно-никель - $45 0 5
Польша, III Республика до деноминации
50 злотых 1990 MW
Серебро $45 $40 0 62
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность""
Никелированная сталь $35 - 0 9
Польша, III Республика до деноминации
10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года"
Серебро $35 $220 0 16
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность""
Медно-никель $55 $35 0 8
Польша, III Республика до деноминации
10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность""
Золото $3,000 $3,500 0 53
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность""
Серебро $50 $45 0 107
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года"
Золото - $60,000 0 4
Польша, III Республика до деноминации
1000000 злотых 1990 "Фридерик Шопен"
Никель $250 $320 0 60
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II". Никель
Золото $830 $1,100 0 14
Польша, III Республика до деноминации
20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность""
Никель $110 $130 0 39
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик". Никель
Серебро $150 $180 0 91
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко"
Никель $190 $160 0 22
Польша, III Республика до деноминации
10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Никель
Серебро $970 $1,100 0 57
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен"
Золото - $13,000 0 11
Польша, III Республика до деноминации
500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен"
Никель $90 $110 0 39
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 100 злотых 1990 MW. Никель
Медно-никель $15 $15 0 60
Польша, III Республика до деноминации
50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари"
Золото - $64,000 0 3
Польша, III Республика до деноминации
1000000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко"
Золото $1,400 $2,500 0 10
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность""
Никель $120 $180 0 27
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992". Никель
Золото - $14,000 0 5
Польша, III Республика до деноминации
500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $150 $180 0 96
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $30 $50 0 43
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик". Погрудный портрет
Медно-никель $15 $20 0 48
Польша, III Республика до деноминации
20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору"
Серебро $20 $20 0 25
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц"
Серебро $45 $45 0 41
Польша, III Республика до деноминации
300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць"
Медно-никель $70 - 0 10
Польша, III Республика до деноминации
10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик"
Серебро $40 $50 0 47
Польша, III Республика до деноминации
300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994"
Золото $17,000 $9,500 0 6
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $150 $180 0 89
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен"
Серебро $40 $30 0 92
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания"
Серебро $35 $40 0 63
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)"
Золото - $61,000 0 5
Польша, III Республика до деноминации
1000000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $1,000 $920 0 68
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский"
Серебро $25 $20 0 22
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот""
Никель $100 $110 0 35
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941". Никель
Золото $15,000 $7,600 0 9
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен"
Серебро $25 $20 0 38
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке"
Золото $9,300 $9,500 0 15
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко"
Серебро $25 $20 0 30
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор""
Медно-никель $25 - 0 27
Польша, III Республика до деноминации
20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша"
Серебро $45 $40 0 27
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940"
Никель $910 $90 0 30
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года". Никель
Никель $90 $120 0 20
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари". Никель
Медно-никель $25 - 0 9
Польша, III Республика до деноминации
20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка"
Никель $160 $140 0 35
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору". Никель
Серебро $35 $30 0 32
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940"
Золото $1,100 $1,700 0 18
Польша, III Республика до деноминации
50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность""
Золото $930 $1,400 0 19
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II". Золото
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