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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет III Республики до деноминации (1990-1995)

Всего добавлено монет: 152

Период чеканки III Республики до деноминации
Каталог монет III Республика до деноминации 1990-1995
coin Для обращения
coin Памятные (золото)
coin Памятные (серебро)
coin Памятные (медно-никель)
coin Пробные
Год монеты

Монеты III Республики до деноминации с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100 злотых 1990 MW
 Медно-никель - $50 0 3Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
50 злотых 1990 MW
 Медно-никель - $45 0 5Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность""
 Серебро $45 $40 0 62Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года"
 Никелированная сталь $35 - 0 9Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность""
 Серебро $35 $220 0 16Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность""
 Медно-никель $55 $35 0 8Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность""
 Золото $3,000 $3,500 0 53Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года"
 Серебро $50 $45 0 107Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
1000000 злотых 1990 "Фридерик Шопен"
 Золото - $60,000 0 4Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II". Никель
 Никель $250 $320 0 60Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность""
 Золото $830 $1,100 0 14Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик". Никель
 Никель $110 $130 0 39Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко"
 Серебро $150 $180 0 91Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Никель
 Никель $190 $160 0 22Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен"
 Серебро $970 $1,100 0 57Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен"
 Золото - $13,000 0 11Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 100 злотых 1990 MW. Никель
 Никель $90 $110 0 39Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари"
 Медно-никель $15 $15 0 60Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
1000000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко"
 Золото - $64,000 0 3Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность""
 Золото $1,400 $2,500 0 10Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992". Никель
 Никель $120 $180 0 27Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский"
 Золото - $14,000 0 5Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $150 $180 0 96Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик". Погрудный портрет
 Серебро $30 $50 0 43Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору"
 Медно-никель $15 $20 0 48Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц"
 Серебро $20 $20 0 25Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць"
 Серебро $45 $45 0 41Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик"
 Медно-никель $70 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994"
 Серебро $40 $50 0 47Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский"
 Золото $17,000 $9,500 0 6Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен"
 Серебро $150 $180 0 89Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания"
 Серебро $40 $30 0 92Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)"
 Серебро $35 $40 0 63Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
1000000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский"
 Золото - $61,000 0 5Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $1,000 $920 0 68Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот""
 Серебро $25 $20 0 22Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941". Никель
 Никель $100 $110 0 35Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен"
 Золото $15,000 $7,600 0 9Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке"
 Серебро $25 $20 0 38Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко"
 Золото $9,300 $9,500 0 15Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор""
 Серебро $25 $20 0 30Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша"
 Медно-никель $25 - 0 27Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940"
 Серебро $45 $40 0 27Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года". Никель
 Никель $910 $90 0 30Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари". Никель
 Никель $90 $120 0 20Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка"
 Медно-никель $25 - 0 9Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору". Никель
 Никель $160 $140 0 35Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940"
 Серебро $35 $30 0 32Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность""
 Золото $1,100 $1,700 0 18Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
Пробные 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II". Золото
 Золото $930 $1,400 0 19
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