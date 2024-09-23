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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50000 злотых 1992 года MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50000 злотых 1992 года MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 50000 злотых 1992 года MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 50000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1992 года "200 лет ордену Виртути Милитари" со знаком MW ANR. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2996 проданному на аукционе Stary Sklep за 1200 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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