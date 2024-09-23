Пробные 50000 злотых 1992 года MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1992 года "200 лет ордену Виртути Милитари" со знаком MW ANR. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2996 проданному на аукционе Stary Sklep за 1200 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность PROOF (17) UNC (3) Сохранность (слабы) PF70 (2) PF69 (5) PF67 (1) ULTRA CAMEO (7) Сервис NGC (8)