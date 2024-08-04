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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 50000 злотых III Республики до деноминации - Польша

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50000 злотых 1990 Пробные

10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1990 MW Никель 500 0 33
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50000 злотых 1991 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW ET Никель 500 - 0 311991 MW ET Золото - 400 0 20
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50000 злотых 1992 Пробные

200 лет ордену Виртути Милитари
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1992 MW ANR Никель 500 0 20
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