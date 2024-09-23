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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 50000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 50000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 7,7 гр
  • Чистого золота (0,2473 oz) 7,6923 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 400

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 50000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 23000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (11)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (3)
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
1234 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PF70 NGC
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 50000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50000 злотых 1991 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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