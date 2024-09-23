Пробные 50000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 23000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

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