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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1991 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 злотый 1991 MW
Средняя цена 210 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 грошей 1991 MW
Средняя цена 570 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 грошей 1991 MW
Средняя цена 860 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 грошей 1991 MW
Средняя цена 860 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 грошей 1991 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 гроша 1991 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1991 MW
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW SW Стефан Ровецкий "Грот"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW 200-летие Конституции от 3 мая 1791 года
Средняя цена 50 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992
Средняя цена 40 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW Олимпийские игры в Барселоне (штангист) Штангист
Средняя цена 40 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW Олимпийские игры в Барселоне (штангист) Парусный спорт
Средняя цена 40 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW 70 лет Познанской международной ярмарке
Средняя цена 25 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW Леопольд Окулицкий "Мишка"
Средняя цена 25 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"
Средняя цена 25 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
100000 злотых 1991 MW BCH Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"
Средняя цена 35 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
100000 злотых 1991 MW BCH Битва при Нарвике 1940
Средняя цена 35 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
100000 злотых 1991 MW BCH Осада Тобрука 1941
Средняя цена 35 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
100000 злотых 1991 MW Битва за Британию 1940
Средняя цена 45 $
Продажи
0 27

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
20000 злотых 1991 MW 250 лет Варшавскому монетному двору
Средняя цена 15 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
10000 злотых 1991 MW 200-летие Конституции от 3 мая 1791 года
Средняя цена 35 $
Продажи
0 9

Пробные монеты (III Республика до деноминации)

Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW ET Пробные 200-летие Конституции от 3 мая 1791 года Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW ET Пробные 70 лет Познанской международной ярмарке Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW ET Пробные XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992 Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW ET Пробные Олимпийские игры в Барселоне (штангист) Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 Пробные Олимпийские игры в Барселоне (штангист) Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW ET Пробные Олимпийские игры в Барселоне (штангист) Никель
Средняя цена 240 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW SW Пробные Леопольд Окулицкий "Мишка" Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW SW Пробные Михал Токажевский-Карашевич "Торвид" Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 360 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 250 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 75 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
200000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 250 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
100000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
100000 злотых 1991 MW BCH Пробные Битва при Нарвике 1940 Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
100000 злотых 1991 MW BCH Пробные Майор Хенрик Добжаньский "Хубал" Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
100000 злотых 1991 MW BCH Пробные Осада Тобрука 1941 Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
100000 злотых 1991 MW Пробные Битва за Британию 1940 Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
50000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 270 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
50000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20000 злотых 1991 MW Пробные 225 лет Варшавскому монетному двору Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
20000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 270 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
20000 злотых 1991 MW ET Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 930 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
10000 злотых 1991 MW Пробные 200-летие Конституции от 3 мая 1791 года Никель
Средняя цена 910 $
Продажи
0 30

Пробные монеты (III Республика после деноминации)

Аверс
Реверс
5 грошей 1991 Пробные Медь
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 грошей 1991 Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 1991 Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 1991 Пробные Латунь
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 3
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