Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1991 года
для обращения
Памятные серебряные
200000 злотых 1991 MW Олимпийские игры в Барселоне (штангист) Штангист
Средняя цена 40 $
Продажи
0 27
200000 злотых 1991 MW Олимпийские игры в Барселоне (штангист) Парусный спорт
Средняя цена 40 $
Продажи
0 34
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты (III Республика до деноминации)
200000 злотых 1991 MW ET Пробные 200-летие Конституции от 3 мая 1791 года Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 27
200000 злотых 1991 MW ET Пробные 70 лет Познанской международной ярмарке Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 30
200000 злотых 1991 MW ET Пробные XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992 Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 27
200000 злотых 1991 MW ET Пробные Олимпийские игры в Барселоне (штангист) Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15
200000 злотых 1991 Пробные Олимпийские игры в Барселоне (штангист) Медно-никель
Средняя цена —
Продажи
0 0
200000 злотых 1991 MW ET Пробные Олимпийские игры в Барселоне (штангист) Никель
Средняя цена 240 $
Продажи
0 12
200000 злотых 1991 MW SW Пробные Михал Токажевский-Карашевич "Торвид" Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 39
100000 злотых 1991 MW BCH Пробные Майор Хенрик Добжаньский "Хубал" Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 27
20000 злотых 1991 MW Пробные 225 лет Варшавскому монетному двору Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 35
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