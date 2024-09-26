200000 злотых 1991 года MW "70 лет Познанской международной ярмарке" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "70 лет Познанской международной ярмарке" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 861 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 190 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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