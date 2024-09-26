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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1991 года MW "70 лет Познанской международной ярмарке" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1991 года MW "70 лет Познанской международной ярмарке" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1991 года MW "70 лет Познанской международной ярмарке" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,33 гр
  • Чистого серебра (0,4661 oz) 14,4975 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "70 лет Познанской международной ярмарке" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 861 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 190 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "70 лет Познанской международной ярмарке" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1991 "70 лет Познанской международной ярмарке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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