Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1991 года MW "70 лет Познанской международной ярмарке" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,33 гр
- Чистого серебра (0,4661 oz) 14,4975 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "70 лет Познанской международной ярмарке" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 861 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 190 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
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Дата 5 июля 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
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Дата 19 мая 2023
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Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
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Где продать?
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