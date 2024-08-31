Памятные серебряные 200000 злотых III Республики до деноминации - Польша
200000 злотых 1990Фридерик Шопен
200000 злотых 1990200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
200000 злотых 1990Юзеф Пилсудский
200000 злотых 1990-1991Стефан Ровецкий "Грот"
200000 злотых 1990Тадеуш Коморовский "Бор"
200000 злотых 1991200-летие Конституции от 3 мая 1791 года
200000 злотых 1991XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992
200000 злотых 1991Олимпийские игры в Барселоне (штангист)
200000 злотых 1991Олимпийские игры в Барселоне (штангист)
200000 злотых 199170 лет Познанской международной ярмарке
200000 злотых 1991Леопольд Окулицкий "Мишка"
200000 злотых 1991Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"
200000 злотых 1992500-летие открытия Америки
200000 злотых 1992Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)
200000 злотых 1992Конвой
200000 злотых 1992Станислав Сташиц
200000 злотых 1992Владислав III Варненчик
200000 злотых 1992Владислав III Варненчик
200000 злотых 1993750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин
200000 злотых 1993Казимир IV Ягеллончик
200000 злотых 1993Казимир IV Ягеллончик
200000 злотых 1993Движение сопротивления
200000 злотых 1994Битва под Монтекассино
200000 злотых 199475 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
200000 злотых 1994Сигизмунд I Старый
200000 злотых 1994Сигизмунд I Старый
200000 злотых 1994200-Летие Восстания Костюшко