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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные серебряные 200000 злотых III Республики до деноминации - Польша

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200000 злотых 1990

Фридерик Шопен
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 10,000 0 57
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200000 злотых 1990

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 10,000 0 60
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200000 злотых 1990

Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 10,000 0 68
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200000 злотых 1990-1991

Стефан Ровецкий "Грот"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 25,000 0 221991 MW SW 25,000 0 0
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200000 злотых 1990

Тадеуш Коморовский "Бор"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 MW SW 25,000 0 30
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200000 злотых 1991

200-летие Конституции от 3 мая 1791 года
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW 100,000 0 107
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200000 злотых 1991

XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW 20,000 0 35
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200000 злотых 1991

Олимпийские игры в Барселоне (штангист)
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW Штангист 20,000 0 27
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200000 злотых 1991

Олимпийские игры в Барселоне (штангист)
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW Парусный спорт 20,000 0 34
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200000 злотых 1991

70 лет Познанской международной ярмарке
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW 20,000 0 38
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200000 злотых 1991

Леопольд Окулицкий "Мишка"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW 25,000 0 31
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200000 злотых 1991

Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW 25,000 0 30
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200000 злотых 1992

500-летие открытия Америки
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1992 MW ET 20,000 1 81
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200000 злотых 1992

Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1992 MW ET 45,000 0 63
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200000 злотых 1992

Конвой
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1992 MW BCH 15,000 0 41
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200000 злотых 1992

Станислав Сташиц
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1992 MW ET 20,000 0 25
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200000 злотых 1992

Владислав III Варненчик
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1992 MW ET Поясной портрет 5,000 0 30
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200000 злотых 1992

Владислав III Варненчик
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1992 MW ET Погрудный портрет 20,000 0 55
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200000 злотых 1993

750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 MW 20,000 0 46
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200000 злотых 1993

Казимир IV Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 MW ET Погрудный портрет 15,000 0 43
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200000 злотых 1993

Казимир IV Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 MW Поясной портрет 5,000 0 34
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200000 злотых 1993

Движение сопротивления
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 MW BCH 10,000 0 22
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200000 злотых 1994

Битва под Монтекассино
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1994 MW BCH 15,000 0 34
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200000 злотых 1994

75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1994 MW ANR 15,000 0 28
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200000 злотых 1994

Сигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1994 MW ET Поясной портрет 5,000 0 39
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200000 злотых 1994

Сигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1994 MW ET Погрудный портрет 15,000 0 46
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200000 злотых 1994

200-Летие Восстания Костюшко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1994 MW ANR 15,000 0 39
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