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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик". Погрудный портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Погрудный портрет

Аверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 350 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность PF69
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1992 "Владислав III Варненчик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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