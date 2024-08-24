200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик". Погрудный портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 350 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

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