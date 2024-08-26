200000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "200-Летие Восстания Костюшко" со знаком MW ANR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2774 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 600 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

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