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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "200-Летие Восстания Костюшко" со знаком MW ANR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2774 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 600 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1994 "200-Летие Восстания Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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