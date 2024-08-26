Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "200-Летие Восстания Костюшко" со знаком MW ANR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2774 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 600 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Где продать?
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