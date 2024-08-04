Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1994 года
для обращения
Памятные серебряные (III Республика до деноминации)
300000 злотых 1994 MW ET 70 летие основания Национального Банка Польши
Средняя цена 40 $
Продажи
0 31
200000 злотых 1994 MW ANR 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Памятные серебряные (III Республика после деноминации)
Памятные Медно-никелевые
20000 злотых 1994 MW ANR 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Средняя цена 25 $
Продажи
0 27
Пробные монеты (III Республика до деноминации)
300000 злотых 1994 MW ET Пробные 70 летие основания Национального Банка Польши Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 21
300000 злотых 1994 MW ET Пробные 60-летие Варшавского восстания Никель
Средняя цена 280 $
Продажи
0 15
200000 злотых 1994 MW ANR Пробные 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 20
200000 злотых 1994 MW ANR Пробные 200-Летие Восстания Костюшко Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 27
100000 злотых 1994 MW ET Пробные 60-летие Варшавского восстания Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16
20000 злотых 1994 MW ANR Пробные 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 30
20000 злотых 1994 MW ANR Пробные 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша Медно-никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 17
20000 злотых 1994 MW ANR Пробные 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Средняя цена —
Продажи
0 0
20000 злотых 1994 MW RK Пробные Открытие нового здания монетного двора Никель
Средняя цена 80 $
Продажи
0 28
Пробные монеты (III Республика после деноминации)
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