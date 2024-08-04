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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1994 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 злотых 1994 MW
Средняя цена 85 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
2 злотых 1994 MW
Средняя цена 85 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 злотый 1994 MW
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 грошей 1994 MW
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные серебряные (III Республика до деноминации)

Аверс
Реверс
300000 злотых 1994 MW Максимилиан Мария Кольбе
Средняя цена 75 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
300000 злотых 1994 MW ET 70 летие основания Национального Банка Польши
Средняя цена 40 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
300000 злотых 1994 MW ET 60-летие Варшавского восстания
Средняя цена 40 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW BCH Битва под Монтекассино
Средняя цена 40 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW ANR 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW ET Сигизмунд I Старый Поясной портрет
Средняя цена 120 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW ET Сигизмунд I Старый Погрудный портрет
Средняя цена 30 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW ANR 200-Летие Восстания Костюшко
Средняя цена 30 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
100000 злотых 1994 MW ET 60-летие Варшавского восстания
Средняя цена 40 $
Продажи
0 92

Памятные серебряные (III Республика после деноминации)

Аверс
Реверс
1000 злотых 1994 MW XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994
Средняя цена 60 $
Продажи
0 29

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
20000 злотых 1994 MW ANR 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Средняя цена 25 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20000 злотых 1994 MW RK Открытие нового здания монетного двора
Средняя цена 20 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
20000 злотых 1994 MW ANR 200-Летие Восстания Костюшко
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
20000 злотых 1994 MW ET Сигизмунд I Старый
Средняя цена 15 $
Продажи
0 19

Пробные монеты (III Республика до деноминации)

Аверс
Реверс
300000 злотых 1994 MW Пробные Максимилиан Мария Кольбе Никель
Средняя цена 220 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
300000 злотых 1994 MW ET Пробные 70 летие основания Национального Банка Польши Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
300000 злотых 1994 MW ET Пробные 60-летие Варшавского восстания Никель
Средняя цена 280 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW ANR Пробные 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW BCH Пробные Битва под Монтекассино Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW BCH Пробные Битва под Монтекассино Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW ET Пробные Сигизмунд I Старый Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW ET Пробные Сигизмунд I Старый Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
200000 злотых 1994 MW ANR Пробные 200-Летие Восстания Костюшко Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
100000 злотых 1994 MW ET Пробные 60-летие Варшавского восстания Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
20000 злотых 1994 MW ANR Пробные 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20000 злотых 1994 MW ANR Пробные 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша Медно-никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
20000 злотых 1994 MW ANR Пробные 75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20000 злотых 1994 MW ET Пробные Сигизмунд I Старый Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20000 злотых 1994 MW RK Пробные Открытие нового здания монетного двора Никель
Средняя цена 80 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
20000 злотых 1994 MW ANR Пробные 200-Летие Восстания Костюшко Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1000 злотых 1994 MW Пробные XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994 Никель
Средняя цена 210 $
Продажи
0 24

Пробные монеты (III Республика после деноминации)

Аверс
Реверс
5 злотых 1994 Никель
Средняя цена 830 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 злотых 1994 Пробные Никель
Средняя цена 490 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 злотых 1994 ET Пробные Ланьцутский замок
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
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