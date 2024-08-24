Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1994 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1994 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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