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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1994 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1994 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1994 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 5,21 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 79,644,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1994 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 2 злотых 1994 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1994 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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