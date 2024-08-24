2 злотых 1994 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1994 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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