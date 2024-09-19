Польша Период: 1506-2020 1506-2020
для обращения 2 злотых III Республики после деноминации - Польша
2 злотых 1994-2019
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW 79,644,000 0 411995 MW 122,880,020 0 262005 MW 5,000,000 0 22006 MW 5,000,000 0 72007 MW 20,000,000 0 222008 MW 15,000,000 0 02009 MW 62,000,000 0 02010 MW 15,000,000 0 02014 MW 28,000,000 0 02015 MW 34,350,000 0 02016 MW 35,150,000 0 12017 MW 30,900,000 0 02018 MW 37,425,000 0 02019 MW - 0 0
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