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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2016 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 5,21 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Тираж UNC 35,150,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2016 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367334 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 100 PLN. Торги состоялись 20 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2016 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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