2 злотых 2016 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2016 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367334 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 100 PLN. Торги состоялись 20 апреля 2023.

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