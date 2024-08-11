Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Каталог монет III Республики после деноминации (1995-2020)
Всего добавлено монет: 1077
Каталог монет III Республика после деноминации 1995-2020
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Монеты III Республики после деноминации с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медно-никелевый + бронза алюминий $85 - 0 63
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 1994 MW
Медно-никель $210 - 0 10
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1991 MW
Медно-никель $570 - 0 3
Польша, III Республика после деноминации
50 грошей 1991 MW
Медно-никель $30 - 0 6
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1992 MW
Медно-никелевый + бронза алюминий $45 - 0 26
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1995 MW
Латунь $130 - 0 4
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 1992 MW
Латунь $65 - 0 10
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 1993 MW
Медно-никелевый + бронза алюминий $85 - 0 41
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1994 MW
Медно-никель $60 - 0 3
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1995 MW
Латунь $40 - 0 2
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1992 MW
Латунь $1,800 - 0 1
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1991 MW
Медно-никель $860 - 0 2
Польша, III Республика после деноминации
20 грошей 1991 MW
Медно-никель $860 - 0 2
Польша, III Республика после деноминации
10 грошей 1991 MW
Медно-никелевый + бронза алюминий $70 - 0 6
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 2008 MW
Медно-никелевый + бронза алюминий $25 - 0 11
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 1996 MW
Медно-никель $45 - 0 4
Польша, III Республика после деноминации
20 грошей 1992 MW
Медно-никель $10 - 0 1
Польша, III Республика после деноминации
50 грошей 1995 MW
Медно-никель $170 - 0 13
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1990 MW
Медно-никель $55 - 0 2
Польша, III Республика после деноминации
10 грошей 1992 MW
Латунь $35 - 0 5
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 1991 MW
Латунь $20 - 0 2
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 2007 MW
Медно-никелевый + бронза алюминий $160 - 0 5
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши"
Латунь $170 - 0 164
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август"
Латунь $10 - 0 2
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1998 MW
Медно-никель $25 - 0 1
Польша, III Республика после деноминации
10 грошей 1993 MW
Медно-никель $20 - 0 3
Польша, III Республика после деноминации
50 грошей 1992 MW
Никель $830 $490 0 28
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 1994. Никель
Медно-никель $30 - 0 5
Польша, III Республика после деноминации
10 грошей 1999 MW
Латунь $50 - 0 3
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 2000 MW
Медно-никель $35 - 0 2
Польша, III Республика после деноминации
10 грошей 1990 MW
Золото $7,800 $8,300 0 9
Польша, III Республика после деноминации
1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II"
Латунь $50 $230 0 2
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1995 MW
Латунь $15 - 0 4
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 2009 MW
Латунь - - 0 1
Польша, III Республика после деноминации
2 гроша 1999 MW
Латунь $80 - 0 1
Польша, III Республика после деноминации
2 гроша 1992 MW
Золото $5,200 $5,000 0 47
Польша, III Республика после деноминации
200 злотых 1995 MW "XIII Международный конкурс пианистов им. Фредерика Шопена"
Латунь - - 0 1
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1999 MW
Латунь $9 - 0 2
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 2007 MW
Медно-никель $30 - 0 77
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1995 MW NR "Сом"
Медно-никель $15 - 0 2
Польша, III Республика после деноминации
20 грошей 1998 MW
Золото - $5,300 0 3
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 2018 "100 лет независимости Польши"
Латунь $35 - 0 106
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1996 MW NR "Ёж"
Серебро $190 $270 0 101
Польша, III Республика после деноминации
20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь"
Латунь $50 - 0 7
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1990 MW
Серебро $150 $130 0 32
Польша, III Республика после деноминации
20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела"
Золото $110 $100 0 23
Польша, III Республика после деноминации
30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность"
Медно-никелевый + бронза алюминий $250 - 0 22
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 2007 MW
Медно-никель $240 - 0 11
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 2000 "Миллениум"
Серебро $160 $330 0 86
Польша, III Республика после деноминации
20 злотых 1995 MW NR "Сом"
Латунь $15 - 0 2
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 1999 MW
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