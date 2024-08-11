Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет III Республики после деноминации (1995-2020)

Всего добавлено монет: 1077

Период чеканки III Республики после деноминации
Каталог монет III Республика после деноминации 1995-2020
coin Для обращения
coin Памятные (золото)
coin Памятные (серебро)
coin Памятные (медно-никель)
coin Памятные (латунные)
coin Памятные (биметаллические)
coin Инвестиционные
coin Пробные
Год монеты

Монеты III Республики после деноминации с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 1994 MW
 Медно-никелевый + бронза алюминий $85 - 0 63Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1991 MW
 Медно-никель $210 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
50 грошей 1991 MW
 Медно-никель $570 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1992 MW
 Медно-никель $30 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1995 MW
 Медно-никелевый + бронза алюминий $45 - 0 26Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 1992 MW
 Латунь $130 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 1993 MW
 Латунь $65 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1994 MW
 Медно-никелевый + бронза алюминий $85 - 0 41Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1995 MW
 Медно-никель $60 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1992 MW
 Латунь $40 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1991 MW
 Латунь $1,800 - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
20 грошей 1991 MW
 Медно-никель $860 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
10 грошей 1991 MW
 Медно-никель $860 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 2008 MW
 Медно-никелевый + бронза алюминий $70 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 1996 MW
 Медно-никелевый + бронза алюминий $25 - 0 11Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
20 грошей 1992 MW
 Медно-никель $45 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
50 грошей 1995 MW
 Медно-никель $10 - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1990 MW
 Медно-никель $170 - 0 13Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
10 грошей 1992 MW
 Медно-никель $55 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 1991 MW
 Латунь $35 - 0 5Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 2007 MW
 Латунь $20 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши"
 Медно-никелевый + бронза алюминий $160 - 0 5Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август"
 Латунь $170 - 0 164Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1998 MW
 Латунь $10 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
10 грошей 1993 MW
 Медно-никель $25 - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
50 грошей 1992 MW
 Медно-никель $20 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 1994. Никель
 Никель $830 $490 0 28Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
10 грошей 1999 MW
 Медно-никель $30 - 0 5Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 2000 MW
 Латунь $50 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
10 грошей 1990 MW
 Медно-никель $35 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II"
 Золото $7,800 $8,300 0 9Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1995 MW
 Латунь $50 $230 0 2Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 2009 MW
 Латунь $15 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 гроша 1999 MW
 Латунь - - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 гроша 1992 MW
 Латунь $80 - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
200 злотых 1995 MW "XIII Международный конкурс пианистов им. Фредерика Шопена"
 Золото $5,200 $5,000 0 47Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1999 MW
 Латунь - - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 2007 MW
 Латунь $9 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1995 MW NR "Сом"
 Медно-никель $30 - 0 77Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
20 грошей 1998 MW
 Медно-никель $15 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 2018 "100 лет независимости Польши"
 Золото - $5,300 0 3Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1996 MW NR "Ёж"
 Латунь $35 - 0 106Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь"
 Серебро $190 $270 0 101Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 грош 1990 MW
 Латунь $50 - 0 7Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела"
 Серебро $150 $130 0 32Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность"
 Золото $110 $100 0 23Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 2007 MW
 Медно-никелевый + бронза алюминий $250 - 0 22Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 2000 "Миллениум"
 Медно-никель $240 - 0 11Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
20 злотых 1995 MW NR "Сом"
 Серебро $160 $330 0 86Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 грошей 1999 MW
 Латунь $15 - 0 2
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Все польские монеты польские золотые монеты польские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск