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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1995 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 грошей 1995 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 грошей 1995 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,94 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 101,600,113

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1995 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 340 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

Сохранность
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Польша 50 грошей 1995 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 грошей 1995 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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