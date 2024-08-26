50 грошей 1995 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1995 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 340 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

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