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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1995 года

для обращения

Аверс
Реверс
2 злотых 1995 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 злотый 1995 MW
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 грошей 1995 MW
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1995 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200 злотых 1995 MW XIII Международный конкурс пианистов им. Фредерика Шопена
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 47

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 1995 MW NR 55 лет Катынской трагедии
Средняя цена 45 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
20 злотых 1995 MW AN 500 лет Плоцкому воеводству
Средняя цена 55 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
20 злотых 1995 MW NR Сом
Средняя цена 160 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
20 злотых 1995 MW ET 50 лет ООН
Средняя цена 40 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
20 злотых 1995 MW ET Лазенковский дворец
Средняя цена 45 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
20 злотых 1995 MW ET 75 лет Битве за Варшаву
Средняя цена 45 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
20 злотых 1995 MW RK Николай Коперник - ECU
Средняя цена 65 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
20 злотых 1995 MW RK XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996
Средняя цена 60 $
Продажи
1 101
Аверс
Реверс
10 злотых 1995 MW BCH Берлин 1945
Средняя цена 75 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
10 злотых 1995 MW RK 100 лет Олимпийским Играм
Средняя цена 30 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
10 злотых 1995 MW NR Винценты Витос
Средняя цена 25 $
Продажи
0 27

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
2 злотых 1995 MW NR 55 лет Катынской трагедии
Средняя цена 30 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 MW NR Сом
Средняя цена 30 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 MW ET 75 лет Битве за Варшаву
Средняя цена 20 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 MW RK 100 лет Олимпийским Играм
Средняя цена 15 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 MW RK XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996
Средняя цена 20 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 MW ET Лазенковский дворец
Средняя цена 20 $
Продажи
0 39

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 1995 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
200 злотых 1995 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 760 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
100 злотых 1995 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 410 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
50 злотых 1995 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 200 $
Продажи
0 11

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 злотых 1995 Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 Пробные 55 лет Катынской трагедии Гурт гладкий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 Пробные 55 лет Катынской трагедии Медно-никель
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 NR Пробные Сом Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 RK Пробные 100 лет Олимпийским Играм Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 RK Пробные XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996 Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 RK Пробные XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996 Гурт рубчатый
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 RK Пробные XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996 Томпак
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 ET Пробные Ланьцутский замок Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1995 ET Пробные Ланьцутский замок Гурт гладкий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 злотый 1995 Пробные Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
50 грошей 1995 Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 грошей 1995 Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 грошей 1995 Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
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