2 злотых 1995 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1000 проданному на аукционе WDA - MiM за 1100 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

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