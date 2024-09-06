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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1995 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1995 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1995 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 5,21 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 122,880,020

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1000 проданному на аукционе WDA - MiM за 1100 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2 злотых 1995 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1995 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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