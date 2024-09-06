Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1995 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1995 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1000 проданному на аукционе WDA - MiM за 1100 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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