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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1995 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,8 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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