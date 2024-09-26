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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 2 злотых III Республики после деноминации - Польша

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2 злотых 1994-2006 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 Никель 500 0 191995 Медно-никель - 0 02005 Латунь - 0 32005 Серебро - 0 22006 Латунь - 0 32006 Серебро - 0 2
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2 злотых 1995 Пробные

55 лет Катынской трагедии
Год Знак Описание Продажи Продажи
1995 Гурт гладкий 0 01995 Медно-никель 0 3
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2 злотых null Пробные

75 лет Битве за Варшаву
Год Знак Описание Продажи Продажи
0 0
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2 злотых 1995 Пробные

Сом
Год Знак Описание Продажи Продажи
1995 NR Медно-никель 0 0
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2 злотых 1995 Пробные

100 лет Олимпийским Играм
Год Знак Описание Продажи Продажи
1995 RK Медно-никель 0 0
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2 злотых 1995 Пробные

XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996
Год Знак Описание Продажи Продажи
1995 RK Медно-никель 0 01995 RK Гурт рубчатый 0 01995 RK Томпак 0 0
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2 злотых 1994-1995 Пробные

Ланьцутский замок
Год Знак Описание Продажи Продажи
1994 ET 0 11995 ET Медно-никель 0 01995 ET Гурт гладкий 0 0
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