Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 2 злотых III Республики после деноминации - Польша
2 злотых 1994-2006 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 Никель 500 0 191995 Медно-никель - 0 02005 Латунь - 0 32005 Серебро - 0 22006 Латунь - 0 32006 Серебро - 0 2
2 злотых 1995 Пробные55 лет Катынской трагедии
Год Знак Описание Продажи Продажи1995 Гурт гладкий 0 01995 Медно-никель 0 3
2 злотых null Пробные75 лет Битве за Варшаву
Год Знак Описание Продажи Продажи0 0
2 злотых 1995 ПробныеСом
Год Знак Описание Продажи Продажи1995 NR Медно-никель 0 0
2 злотых 1995 Пробные100 лет Олимпийским Играм
Год Знак Описание Продажи Продажи1995 RK Медно-никель 0 0
2 злотых 1995 ПробныеXXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996
Год Знак Описание Продажи Продажи1995 RK Медно-никель 0 01995 RK Гурт рубчатый 0 01995 RK Томпак 0 0
2 злотых 1994-1995 ПробныеЛаньцутский замок
Год Знак Описание Продажи Продажи1994 ET 0 11995 ET Медно-никель 0 01995 ET Гурт гладкий 0 0
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск