Пробные 2 злотых 2006 года. Серебро (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 2006 года. Серебро. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2101 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 4105 EUR. Торги состоялись 24 июня 2014.

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