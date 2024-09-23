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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 2006 года. Серебро (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 2006 года. Серебро. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2101 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 4105 EUR. Торги состоялись 24 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1349 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 2 злотых 2006 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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