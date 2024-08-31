Пробные 2 злотых 1994 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1994 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2972 проданному на аукционе Stary Sklep за 4800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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