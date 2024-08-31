Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1994 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5,8 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1994 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2972 проданному на аукционе Stary Sklep за 4800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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