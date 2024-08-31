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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1994 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1994 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1994 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,8 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1994 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2972 проданному на аукционе Stary Sklep за 4800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 2 злотых 1994 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1994 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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