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Пробные 2 злотых 1994 года ET "Ланьцутский замок" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1994 года "Ланьцутский замок" со знаком ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5400 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.
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