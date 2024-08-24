Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 2005 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Латунь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 4,8 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 2005 года. Латунь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391235 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4700 PLN. Торги состоялись 28 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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