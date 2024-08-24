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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 2005 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Латунь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 4,8 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 2005 года. Латунь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391235 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4700 PLN. Торги состоялись 28 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1178 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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