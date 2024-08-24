Пробные 2 злотых 2005 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 2005 года. Латунь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391235 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4700 PLN. Торги состоялись 28 марта 2024.

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