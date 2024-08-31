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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 2006 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 2006 года Латунь - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 2 злотых 2006 года Латунь - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 4,8 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 2006 года. Латунь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7256 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
655 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 2 злотых 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Польша 2 злотых 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 2006 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2006 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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