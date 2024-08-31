Пробные 2 злотых 2006 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 2006 года. Латунь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7256 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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