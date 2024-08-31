Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 2006 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Латунь
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 2006 года. Латунь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7256 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
- Wójcicki (2)
Где продать?
Для продажи 2 злотых 2006 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск