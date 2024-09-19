Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии". Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе WDA - MiM за 14500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3674 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
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