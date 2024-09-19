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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии". Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии" Медно-никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии" Медно-никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе WDA - MiM за 14500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1995 "55 лет Катынской трагедии" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1995 "55 лет Катынской трагедии" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3674 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
1278 $
Цена в валюте аукциона 5750 PLN
Польша 2 злотых 1995 "55 лет Катынской трагедии" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1995 "55 лет Катынской трагедии" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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