Пробные 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии". Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе WDA - MiM за 14500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

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