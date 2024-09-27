Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 2005 года. Серебро (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 2005 года. Серебро. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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