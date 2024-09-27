Пробные 2 злотых 2005 года. Серебро (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 2005 года. Серебро. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

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