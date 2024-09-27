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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1995 года RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996". Томпак (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Томпак

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Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 10,73 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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