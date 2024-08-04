Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии". Гурт гладкий (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Гурт гладкий
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1995 "55 лет Катынской трагедии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск