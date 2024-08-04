Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 7,78 гр
- Чистого золота (0,2501 oz) 7,7792 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5854 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2350 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1995 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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