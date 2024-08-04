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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 7,78 гр
  • Чистого золота (0,2501 oz) 7,7792 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5854 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2350 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (1)
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
466 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Stack's - August 22, 2019
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Stack's - August 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Rauch - July 15, 2011
Продавец Rauch
Дата 15 июля 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1995 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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