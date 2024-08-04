100 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5854 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2350 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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