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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Инвестиционные 100 злотых III Республики после деноминации - Польша

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100 злотых 1995-2017

Орлан-белохвост
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1995 MW NR 3,000 0 151996 MW NR 2,500 0 91997 MW NR 2,000 0 21998 MW NR 500 0 21999 MW NR 1,000 0 22000 MW NR 500 0 22002 MW NR 800 0 12004 MW NR 1,000 0 22006 MW NR 900 0 12007 MW NR 1,500 0 02008 MW NR 1,500 0 02009 MW NR 1,500 0 12011 MW NR 1,000 0 02012 MW NR 1,000 0 02013 MW NR 700 0 02014 MW NR 700 0 02017 MW NR 500 0 0
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