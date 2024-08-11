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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 7,78 гр
  • Чистого золота (0,2501 oz) 7,7792 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1996 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (6)
  • Wójcicki (1)
  • Монеты и Медали (1)
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
439 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 100 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1996 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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