Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 7,78 гр
- Чистого золота (0,2501 oz) 7,7792 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1996 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
439 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Где продать?
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