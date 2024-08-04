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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1996 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 злотых 1996 MW
Средняя цена 25 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 грошей 1996 MW
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200 злотых 1996 MW RK Генрик Сенкевич
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
200 злотых 1996 MW Тысячелетие Гданьска
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 34

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 1996 MW NR Ёж
Средняя цена 200 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
20 злотых 1996 MW AN Замок Хайльсберг
Средняя цена 50 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
20 злотых 1996 MW ET Тысячелетие Гданьска
Средняя цена 45 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
20 злотых 1996 MW RK 400 лет Варшаве как столице
Средняя цена 45 $
Продажи
1 78
Аверс
Реверс
10 злотых 1996 MW ET Сигизмунд II Август Погрудный портрет
Средняя цена 75 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
10 злотых 1996 MW ET Сигизмунд II Август Поясной портрет
Средняя цена 320 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
10 злотых 1996 MW Станислав Миколайчик
Средняя цена 30 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
10 злотых 1996 MW 200 лет Гимну Польши
Средняя цена 45 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
10 злотых 1996 MW 40 лет Познаньскому восстанию
Средняя цена 35 $
Продажи
0 46

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 1996 MW ET Сигизмунд II Август
Средняя цена 170 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
2 злотых 1996 MW NR Ёж
Средняя цена 35 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
2 злотых 1996 MW AN Замок Хайльсберг
Средняя цена 20 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
2 злотых 1996 MW RK Генрик Сенкевич
Средняя цена 20 $
Продажи
0 59

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 1996 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
200 злотых 1996 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 880 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
100 злотых 1996 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 480 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
50 злотых 1996 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 270 $
Продажи
0 2
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