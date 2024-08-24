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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1996 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 грошей 1996 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 грошей 1996 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,22 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 29,745,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1996 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1681 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 60 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
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Польша 20 грошей 1996 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1996 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Для продажи 20 грошей 1996 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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