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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1996 года MW "40 лет Познаньскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1996 года MW "40 лет Познаньскому восстанию" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1996 года MW "40 лет Познаньскому восстанию" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 13,050

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "40 лет Познаньскому восстанию" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388656 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 185 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "40 лет Познаньскому восстанию" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1996 "40 лет Познаньскому восстанию" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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