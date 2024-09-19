10 злотых 1996 года MW "40 лет Познаньскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "40 лет Познаньскому восстанию" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388656 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 185 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

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