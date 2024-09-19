Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1996 года MW "40 лет Познаньскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 13,050
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "40 лет Познаньскому восстанию" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388656 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 185 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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