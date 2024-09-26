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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1996 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3285 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (3)
Польша 200 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 200 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
1026 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша 200 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS70 NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 200 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1996 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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