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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Инвестиционные 200 злотых III Республики после деноминации - Польша

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200 злотых 1995-2014

Орлан-белохвост
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1995 MW NR 2,000 0 71996 MW NR 2,500 0 41997 MW NR 1,500 0 01998 MW NR 500 0 01999 MW NR 1,000 0 22000 MW NR 500 0 62002 MW NR 1,000 0 02004 MW NR 1,000 0 42006 MW NR 900 0 12007 MW NR 1,500 0 02008 MW NR 1,500 0 02009 MW NR 1,500 0 32010 MW NR 1,000 0 152011 MW NR 1,000 0 02012 MW NR 1,000 0 02013 MW NR 800 0 02014 MW NR 800 0 0
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